Спецпредставитель Госдепа США: Донбасс – русская земля

Донбасс является этнически русской землей и большая часть населения региона – тоже русские. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть: местное население в Донбассе – это в основном этнические русские, которые говорят по-русски», – сообщил Волкер в интервью «ВВС Украина». И тут же повторил дежурные фразы о необходимости «вывода российских войск», что в данном контексте выглядело странно и нелогично: «И если Россия хочет помочь русскоязычным людям, – продолжил Волкер, – она должна начать с вывода своих войск с этой (этнически русской – прим. НД) территории».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», далее спецпредставитель Госдепа и вовсе заявил, что Вооруженные силы Украины состоят из русских: «Например, установление мира на Украине, остановка боев между этническими россиянами по обе стороны конфликта – это то, что Путин мог бы выдвинуть на передний план», – продолжил рассуждать Волкер, но потом, видимо, спохватился и вернулся в русло привычной риторики: «Для России было бы лучше, если бы они позволили Украине забрать назад ее территорию после имплементации Минских соглашений, на которые она и так согласилась».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.18

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