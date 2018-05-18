Никак не распробуют: россияне не хотят лечиться в Крыму

Крымские здравницы не могут вернуть курортников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство российских туристов не воспринимают Крым в качестве оздоровительно курорта и едут на полуостров, чтобы просто отдохнуть на море.

«Согласно имеющимся данным, общий въездной туристический поток в Крым составил в 2017 году 5,39 миллиона человек, в 2016 – 5,57 миллиона человек, в 2015 – 4,6 миллиона человек. При этом количество тех, кто по официальным данным разместился в коллективных средствах размещения, к которым относятся все санатории и гостиницы составляет не более 1,3 миллиона человек в год. Из них, по данным опросов среди больших групп отдыхающих, в среднем не более 14% (182 тысячи – прим. «НД») размещаются в санаториях, и ещё меньше приезжают за лечением», – рассказал РИА «Новый День» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, отмечая, что санатории и пансионаты полуострова могут принимать до полутора миллионов отдыхающих в год при двухнедельном курсе лечения.

Однако похвастаться успехами по привлечение туристов могут лишь единицы.

«В основном, это одиночные примеры новых частных инвестиций. Их немного, но они есть», – отметил Данилов, добавив, что оздоровительные возможности Крыма практически безграничны, но остаются недооцененными.

По его словам, традиционно центром притяжения для тех, кто едет именно за санаторно-курортным лечением, являются Южный и Западный берега. «Это две принципиально разные лечебно-климатические зоны. Западный берег, центр которой находится в районе городов Евпатория и Саки, отличается смешанным климатом моря и степей. Исторически, благодаря наличию морских солёных лиманов и богатейших месторождений целебной грязи (Мойнаки и Саки), этот курортный регион специализировался на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы, в том числе у детей.

Южный берег, расположенный на склонах Крымских гор, обращённых к морю, – территория средиземноморского климата сухих субтропиков. Это курорты Ялты и Алушты, традиционно ориентирующиеся на лечение заболеваний органов дыхания. Можно говорить ещё о выделяемой степной климатической зоне юго-восточного побережья в районе Феодосии, но посещаемость её несколько ниже», – рассказал эксперт, подчеркнув, что в последнее время – с ростом аллергических заболеваний – Крым стал востребован весной как место, куда можно «убежать» от этого сезонного недуга: разница во времени зацветания деревьев и цветов в Центральной России и в северных регионах, создаёт возможность для аллергиков, рассчитав время, переместиться в Крым, и тем самым избежать очень неприятных проявлений заболеваний.

Тем не менее, по прогнозам эксперта, даже при самых благоприятных условиях в ближайшие годы Крыму вряд ли стоит ожидать резкого роста спроса на санаторно-курортные услуги.

«В целом по стране мы ожидаем увеличение потока туристов на санаторно-курортное лечение не более, чем на 3% – 5%. В общей массе отдыхающих по всем направлениям туризма как въездного, так и внутреннего, доля тех, кто целенаправленно едет за здоровьем, пока показывает очень небольшой рост. И это общая тенденция по стране. На этом фоне Крым вряд ли станет исключением», – считает Данилов.

Москва, Галия Шакирова

Москва. Другие новости 18.05.18

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