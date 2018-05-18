Столица Крыма оказалась в лидерах по числу выявленных ВИЧ-инфицированных

Симферополь лидирует среди городов Крыма по количеству выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за весь период эпидемии в Симферополе было выявлено 8 тысяч 198 человек с ВИЧ-инфекцией. В первую тройку среди городов по этому показателю попали Ялта и Феодосия. Большие показатели в Джанкойском, Симферопольском и Красногвардейском районах.

«За период эпидемии, которая началась с 1987 года, и по отчетам за первый квартал 2018 года, всего в Крыму зарегистрировано более 27 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Умерло людей со статусом ВИЧ 6 тысяч 409 человек, от СПИДа – более 2,5 тысяч человек», – рассказала врач-эпидемиолог ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Анна Турышева.

По ее словам, в первом квартале 2018 года с ВИЧ-инфекцией зарегистрировали 255 человек – это крымчане, которые узнав о своем статусе, решили встать на диспансерный учет. Количество желающих наблюдаться у специалистов по сравнению с прошлым годом выросло на 1,8%.

Чаще всего крымчане заражаются через половые контакты. Второе по частоте место занимает парентеральный способ – через кровь. А вот на вертикальный метод передачи ВИЧ-инфекции, то есть от матери к ребенку, приходится менее 2% от всех случаев. Как отметил главный врач «Центра профилактики и борьбы со СПИДом» Александр Немыкин, за последние несколько лет в Крыму не было зарегистрировано случаев заражения ВИЧ-инфекцией в маникюрных или медицинских кабинетах. При этом опасность заразиться таким образом сохраняется, в том числе и для медиков, которые работают с крымчанами с ВИЧ-инфекцией, и могут травмироваться скальпелем или иглой.

Медики утверждают, что в случае если женщина с ВИЧ-инфекций забеременеет, она вполне может родить здорового ребенка, если будет проходить терапию: в Крыму есть подобные случаи, как и семьи, в которых заражен лишь один из партнеров.

«К сожалению, ВИЧ-инфекция не имеет определенных симптомов, которые могли бы сразу вызвать какую-то озабоченность у врачей или у окружающих. Нет каких-то специфических болевых синдромов, нет повреждений кожного покрова, высыпаний. Болезнь длительное время существует в стадии ВИЧ-инфекции без клинических проявлений. Если первые какие-то симптомы на самом начальном этапе заражения, внедрения вируса и распространения в организме, характеризуются незначительными лихорадками, то это все, как правило, маскируется под обычную простуду», – пояснил Немыкин.

По основным показателям, связанным с ВИЧ-инфекцией, Крым занимает места во второй десятке рейтингов среди всех регионов России. Как утверждают медики, у республики не самая плохая статистика, так как есть другие субъекты РФ с худшей ситуацией.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.05.18

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