Минкурортов Крыма предложило разобраться с уличными музыкантами

Уличные музыканты вредят имиджу курортных городов Крыма. Об этом заявили в министерстве курортов и туризма республики. В ведомстве считают, что уличные выступления музыкантов «зачастую нарушают общественный порядок».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники уверены, что если администрации муниципалитетов возьмут музыкантов под контроль, вредить имиджу курортов или мешать отдыхающим они больше не будут.

«Для систематизации выступлений уличных музыкантов, количество которых увеличивается в разы с наступлением курортного сезона, предлагается в течение всего сезона выделить определенные площадки, где может выступать каждый желающий, заранее забронировав определенные даты и время. Проведением подобных фестивалей занимаются управления культуры администраций курортных городов, сотрудники которых принимают заявки от музыкантов, формируют график их выступлений и публикуют его в открытом доступе на официальных порталах администраций», – заявили в министерстве.

По данным ведомства, подобные проекты реализуются в Москве и Белгороде. Самых интересных музыкантов чиновники предлагают задействовать в городских фестивалях и праздниках. Проблем у музыкантов, как уверяют в министерстве, возникнуть не должно. Но только в том случае, если они не будут нарушать правила, одно из которых – выступать в строго отведенное для этого время и без использования звукоусиливающего оборудования.

«В случае нарушения правил выступления музыкант попадает в черный список и больше не сможет выступать на городских площадках», – сообщили в министерстве.

Отметим, жалобы на музыкантов, действительно, поступают. Например, из Ялты, где уличные бэнды порою развлекают туристов под окнами отелей. Но гораздо больше претензий от отдыхающих поступают на дискотеки, гремящие в сезон буквально до утра. Однако на эти жалобы не обращают внимания ни чиновники, ни полиция.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.05.18

Пора купаться: море в Крыму прогрелось до плюс 20°C. / Россия обжалует решение арбитража по компенсации за Крым. / Столица Крыма оказалась в лидерах по числу выявленных ВИЧ-инфицированных. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»