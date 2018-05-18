На Украине нашли способ обесценить Крымский мост

В Киеве нашли способ свести к нулю эффект от открытия Крымского моста.

Как уже сообщал «Новый День», автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открылось 16 мая. Пока только для легкового транспорта и автобусов. Грузовикам «зеленый свет» дадут осенью. Ожидается, что это приведет к резкому снижению цен на полуострове, так как значительно удешевит стоимость доставки разнообразных грузов и увеличит объемы поставок.

«А ведь украинцы могли бы легко свести на нет пропагандистский эффект Крымского моста и поставить под сомнение его экономическую целесообразность. Достаточно было отменить транспортную блокаду Крыма и запрет на поставки воды и электроэнергии», – заявил украинский политолог Сергей Белашко.

Его тут же раскритиковали в соцсетях, отметив, что блокада, кончено, сыграла с вою роль, но исключительно в окончательном разрыве Крыма с Украиной. Что же касается экономического эффекта от моста, то к этому блокада не имеет никакого отношения.

«Вот как запустят в Симферополе и Севастополе новые газотурбинные ПГУ-ТЭС так сразу и прекращайте энергоблокаду и предлагайте свою энергию Крыму, – посоветовали украинскими политологам и политикам. – Если, конечно, ваша уже будет там нужна. Да и с Днепровской водой в Крыму не все так однозначно. Рис-то уже в Крыму не сажают».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.18

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