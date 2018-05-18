На Украине предложили ввести публичную казнь – для борьбы с коррупцией

В Верховной раде Украины предложили казнить судей. По мнению нардепа Андрея Лозового, украинские служители Фемиды уже давно выносят несправедливые решения, отчего страдают жители «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат предложил расправиться с судьями публично, на главной улице Киева.

«Учитывая сколько бед и горя украинцам сделали судьи за все годы независимости, надо, наверное, с десяток судей – самых коррумпированных и одиозных, повесить на Крещатике. Чтобы другим неповадно было», – заявил Лозовой.

Судейский корпус Украины он охарактеризовал как «полностью скомпрометированный». Депутат уверен, что в стране уже не осталось людей, которые бы верили в честные суды. Лозовой считает, что на Украине следует освободить должности судей для молодых выпускников юридических факультетов, которые не могут найти работу по специальности.

«Нам нужен не так называемый Антикоррупционный суд, который нам навязывают кураторы с посольств, а нам нужно, чтобы каждый суд был антикоррупционным. Нам необходимо, чтобы украинец мог защитить себя в суде, чтобы суды работали честно, а не так как сегодня – по политическим мотивам или по взяткам», – сказал нардеп.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 18.05.18

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