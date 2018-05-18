Крымские татары готовы рассказать о выдуманных Киевом репрессиях в бундестаге

Крымские татары намерены блокировать распространение сторонниками режима президента Петра Порошенко лживой информации об их жизни в Крыму. В качестве площадки, которая помогла бы им донести правдивые сведения до международной общественности, они выбрали бундестаг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы получить возможность выступить в бундестаге, российская писательница, крымская татарка Диана Кади обратилась с открытым письмом к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Кади уверена, что в Киеве усиленно стараются поссорить крымских татар и русских, живущих на полуострове, для чего используют тему депортации 1944 года, интерпретируя ее в своих целях.

«Депортация как начало геноцида крымскотатарского народа», «Депортация, которая не кончается», «Траурное гетто» для крымских татар» – такими заголовками пестрят украинские СМИ сегодня. Десятки заказных материалов на тему продолжающихся «репрессий», нелепые аналогии между событиями советского периода и дня сегодняшнего. Неожиданно, но даже жители Львова стали сопереживать крымским татарам и провели акцию в память о жертвах депортации 1944 года», – написала писательница у себя на странице в Facebook.

Кади считает, что крымским татарам не следует терпеть «выходки продажных киевских агитаторов», и «нужно отвечать».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.05.18

В северном Крыму не разрешили бурить водные скважины. / На Украине предложили ввести публичную казнь – для борьбы с коррупцией. / На Украине нашли способ обесценить Крымский мост. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»