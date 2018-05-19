На Крым обрушатся шквал и град

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Гидрометцентре РК, сегодня вечером и в течение суток 20 мая в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер будет достигать 22 м/с.

Обильные осадки ожидаются в воскресенье в Симферополе. На западе и востоке полуострова дожди будут кратковременными, но с грозами.

Сложнее всего придется Южному берегу, где помимо гроз и дождей прогнозируются град и шквал.

Москва, Платон Ефимчук

Москва. Другие новости 19.05.18

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