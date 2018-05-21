В Крыму будут проводить исследования для борьбы с раком

В Крыму собираются построить центр ядерной лучевой медицины. Об этом сообщил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Речь идет о создании кластера, где вместе с лечебными учреждениями будет расположен исследовательский комплекс, – цитирует Сергеева РИА «Новости». – Будет новый центр ядерной лучевой медицины».

По мнению главы РАН, это позволит существенно измениться ситуацию с онкологическими заболеваниями на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока Крым опережает среднероссийские показатели по смертности от рака в течение первого года после постановки диагноза, что говорит о выявлении болезни на поздних стадиях. В течение 12 месяцев после выявления онкологии в Крыму умирает 26,5% больных.

Общая смертность от новообразований за последние 12 лет выросла у мужчин на 270, у женщин – на 191.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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