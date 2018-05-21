ООН: К 2050 году население Украины сократится на 16 процентов, России – на 8

Численность населения Украины продолжает сокращаться: за ближайшие 30 лет страна потеряет не менее 7 млн человек. Такой прогноз опубликован на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 2020 году на Украине останется порядка 43 миллионов граждан, отмечается в документе. А к 2050 году численность населения сократится до 36 млн.

Украинские эксперты сочли прогноз ООН чересчур оптимистичным: согласно официальным данным Госстата Украины на 1 ноября 2017 года в «Незалежной» проживало уже не более 42 миллионов 250 тысяч человек. По некоторым данным в стране уже сейчас живет не более 30 миллионов, остальные, хотя и сохраняют гражданство, но живут в других стртанах и возвращаться не планируют. При этом каждый третий из оставшихся тоже мечтает уехать из страны.

Не менее тревожный прогноз сделан и для России: по расчетам все того же департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, до 132 млн (более чем на 10 млн), а к 2100 году в России останется 124 млн человек.

При этом еще несколько месяцев назад в ООН заявляли, что к середине XXI века численность населения РФ составит 140,5 млн человек.

Отметим, что данные ООН по России, как и по Украине, расходятся с официальной информацией внутренней статистики. Но если в соседней стране ООН дает цифры выше госстатистики, то в России – ниже. Так, по мнению организации, в России численность населения составляет 142,9 млн человек, а по данным Росстата – 147 млн.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.05.18

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