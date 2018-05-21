На Украине организовали группировку для диверсий в Крыму

Украина планировала новые диверсии в Крыму – об этом заявили в ФСБ России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, раскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым – помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

«Группа экстремистов была сформирована в Харькове. Злоумышленники планировали совершить преступления против пророссийски настроенных крымских татар и нагнетать межнациональную напряженность в Крыму», – заявили в ФСБ, уточнив, что помимо Велиева в группировку вошли бывшие спортсмены-боксеры.

Именно они, считают в ведомстве, в январе 2018 года они подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. За каждую проведенную в Крыму акцию экстремистам обещали платить по 500 долларов.

В апреле одного из участников группировки задержали при въезде в Крым: он планировал провокацию накануне годовщины подписания указа президента РФ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Остальные участники группировки объявлены в розыск.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 21.05.18

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