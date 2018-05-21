Партнер президента Украины ведет бизнес в Крыму – успешно

У руководителя Фонда гарантирования вкладов Украины Константина Ворушилина нашли бизнес в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник не только является главой Фонда гарантирования вкладов, но и бизнес-партнером действующего президента Украины Петра Порошенко. Он же более 10 лет возглавлял президентский банк «Мрия».

Между тем, «послужной» список Ворушилина не помешал ему вести бизнес в российском Крыму. Так, по словам депутата Верховной рады Игоря Луценко, в Ялте у главы Фонда гарантирования вкладов имеется медицинская клиника. «Лицо с таким ФИО до сих пор является учредителем общества с ограниченной ответственностью «Медпос», которое находится в Ялте. Ворушилину принадлежит около 9,5% уставного фонда. Это предприятие занимается общей медицинской практикой», – написал на своей странице в Фейсбуке Луценко и отметил, что клиника украинского чиновника процветает, а в 2017 году прошла перерегистрацию в соответствии с российским законодательством. «Следовательно, Ворушилин стал совладельцем российского бизнеса», – негодует депутат.

Луценко заявил, что направил запрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с требованием провести расследование в отношении президентского бизнес-партнера.

«Я прошу НАБУ выяснить, действительно ли Ворушилин сознательно прячет свой российский бизнес, и дать правовую оценку этим фактам. Напомню, что Фонд гарантирования вкладов, который возглавляет Константин Ворушилин, считают частью схемы массового хищения имущества банков, которые обанкротились», – заключил депутат.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 21.05.18

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