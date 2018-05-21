В Крыму работник автосервиса угнал машину клиента, чтобы съездить отдохнуть у моря

Работник автомастерской в Симферополе угнал машину у клиента, чтобы съездить к морю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так свои мотивы пояснил сотрудникам полиции сам угонщик. Он был задержан после того как в ведомство обратился владелец машины. Мужчина рассказал, что оставил машину в автомастерской, чтобы ее отремонтировали, но когда вернулся – автомобиля на месте не оказалось.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан работник указанной автомастерской, 31-летний житель Сакского района, ранее судимый за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

Теперь угонщику из автомастерской, который видимо не привык пользоваться общественным транспортом, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.05.18

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