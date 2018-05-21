В Крыму лихач оставил село без газа

Под Севастополем в селе Штурмовое автолюбитель на иномарке повредил газопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером. Водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость и слетел с дороги, врезавшись в трубу.

Из-за повреждения газовой артерии без голубого топлива остались 88 домов. «Восстановление подачи газа будет произведено сегодня силами «Севастопольгаза», – заявил начальник городского управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков на аппаратном совещании правительства Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 21.05.18

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