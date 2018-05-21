Под Феодосией нашли останки двух десятков солдат Великой отечественной войны

В окрестностях села Фронтовое в Ленинском районе Крыма феодосийские поисковики обнаружили останки 22 советских солдат и одного офицера, а также оружие и личные вещи красноармейцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухнедельные поисковые работы проходили в рамках ежегодной Вахты памяти «Ак-Монай 2018» на горе Окопная. Накануне, в последний день работ, в двух воронках были найдены останки семи человек: в одном раскопе 4 красноармейца, в другом – 2 солдата и один офицер. Судя по форме и отличительным знакам, которые хорошо сохранились, его звание не ниже капитана. По словам поисковиков, их удивило, что он был одет не в портянки, а в красные носки. Рядом с офицером нашли сумку, в которой лежали медальон и документы, добротную посуду.

В ходе Вахты памяти поисковики нашли еще 6 медальонов. Теперь участникам отряда предстоит установить личности красноармейцев и найти их родственников.

Фото Виктории Ивановой

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