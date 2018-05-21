В Крыму создадут археологический многофункциональный кластер

В Крыму планируется создать археологический многофункциональный кластер. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Николай Макаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная цель проекта – новый уровень презентации исторического наследия Пантикапея и Керчи.

Кластер планируется развивать по 3 направлениям: музейная составляющая, научно-исследовательская работа и сохранение исторического наследия.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, кластер будет иметь важное значение не только для Восточного Крыма, но и для всей республики.

«Это важно и для Керчи, и для музейного дела, – отметил крымский премьер. – Тем более при строительстве трассы «Таврида» была обнаружена масса артефактов. Всему этому надо придать определенный статус».

Напомним, в 2018 году Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник намерен принять в свои фонды около 15 тысяч находок, сделанных во время археологических экспедиций и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.05.18

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