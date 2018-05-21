На въезде в Симферополь образовалась «туалетная» пробка

Туалетная бумага встала на пути автолюбителей на въезде в крымскую столицу со стороны Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданное препятствие образовалось за «взлеткой» в районе 11 утра 21 мая: из раскрывшихся дверей грузовика выпали десятки рулонов средства гигиены и замедлили движение на трассе, так как водители были вынуждены объезжать «туалетный затор».

Происшествие активно комментируют в соцсетях. «Туалетная бумага с неба», – иронизируют посетители группы «Автопартнер Крым».

При этом большинство пользователей Интернета с сочувствием отнеслись к владельцам разбросанного груза, которые пытались собрать потерянный товар: «Попали ребята на ровном месте». А вот равнодушие других участников дорожного движения вызвало критику и неодобрение. «Вот гады – едут, нет бы шустро всем вместе собрать!» – пишут одни крымчане. «Главное видосик запилить, а помочь парням, на это нет времени. Тогда не удивляйся, что мимо тебя точно так пройдут», – возмущаются другие.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 21.05.18

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