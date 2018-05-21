В Крыму решили возродить колхозы и совхозы

Власти Крыма собираются создать на полуострове коллективные аграрные хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республиканском правительстве уверены, что уничтожение колхозов и совхозов в советское время является отрицательным примером того, как можно очень быстро развалить сельское хозяйство.

«Имея пай, каждый человек не в силах его самостоятельно обрабатывать, поэтому можно пойти по пути, когда Корпорация развития Крыма выкупила бы паи у людей и частников, а после вернула их в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Совета министров Крыма.

Он считает, что в случае если коллективные аграрные хозяйства все же будут возрождены, в сельскохозяйственной отрасли республика сможет достичь результатов 1989 года. При этом он подчеркивает, что вместе с возрождением колхозов придется и решать и кадровый вопрос: «Трактористов и комбайнеров не найти днем с огнем, утеряна база обучения. Все это надо восстановить, без этого ничего не будет», – заключил глава республики.

Симферополь, Анастасия Зук

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