В Ялте из окна поликлиники упал пациент

В Ялте устанавливаются обстоятельства падения пенсионера с четвертого этажа местной поликлиники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром. От полученных травм крымчанин скончался. Известно, что мужчина был жителем Фороса. Остальные обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Очевидцы утверждают, что перед трагедией пожилой мужчина долго ходил из кабинета в кабинет поликлиники и жаловался, что ему не дают лекарств, снимающих боль при онкологии. В социальной сети ялтинцы активно обсуждают данный случай и отмечают, что сейчас очень трудно добиться направления на госпитализацию: «Раньше проще было попасть в больницу, но надо было все лекарства покупать за свой счёт, и ещё платить за операции. Сейчас бесплатные лекарства, да ещё и кормят, но врачи препятствуют непонятно по каким причинам, в госпитализации», – сетуют местные жители.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 21.05.18

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