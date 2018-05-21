«Ваш телефон – для них улика»: на границе с Украиной крымчан подстерегают неожиданные опасности

У крымчан, знакомых с чиновниками или с приближенными к властям публичными людьми, могут возникнуть проблемы при пересечении границы с Украиной. Об участившихся подобных случаях заявил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», даже если крымчанин не занимал никаких должностей в органах власти в Крыму и не вызывает подозрений, украинские силовики могут потребовать от него предоставить мобильный телефон. В телефонной книжке они будут искать номера или фотографии крымских чиновников, и в случае если такие будут найдены, желающий попасть на Украину крымчанин не избежит проблем.

По словам Иоффе, участились также случаи поездок на Украину «слабовольных» крымчан, которые желают воспользоваться украинским безвизом и получить загранпаспорта.

«Если у вас есть родственники на Украине, и вы соскучились, приглашайте их сюда – пусть приедут. Никого из украинцев в Крыму не обижают. А сами воздержитесь пока от поездок. Если есть какой-то бизнес на Украине, то тоже хорошо подумайте – а не принесет ли этот бизнес вместо доходов большие неприятности», – обратился глава Общественной палаты республики к крымчанам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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