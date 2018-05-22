В Сибири расправились с крымчанином, давившим на жалость

Жители Иркутска жестоко проучили крымчанина, выманивающего деньги у сердобольных сибиряков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине мая житель Иркутска обратил внимание на человека в военной форме, стоявшего на обочине одной из дорог в центре города с табличкой «Люди! Помогите на билет». Иркутянину военный рассказал, что приехал из Крыма к возлюбленной, но пассия оказалась мошенницей – опоила его клофелином и исчезла, забрав все деньги и документы. Так крымчанин оказался на улице без гроша.

«Я еду с ним в банк, даю ему 40 тысяч рублей – 30 тысяч на билеты и 10 тысяч на дорогу, на еду, – цитируют иркутянина «Вести». – Он мне в ноги упал, разобнимал, расцеловал всего. Я ему еще свой сотовый дал, записал его адрес». А через некоторое время тот же военный с той же табличкой объявился снова. Правда, догнать его благодетель на этот раз не смог, а потому разметил в соцсетях сообщение с призывом «вояке» денег не давать: «Берите его в плен, вызванивайте меня!»

Горожане, в очередной раз встретив попрошайку, так и сделали: мошенника вывезли на берег Ангары, раздели до гола и выпороли армейским ремнем. Происходящее сняли на видео и выложили в Интернет.

Сообщается, что во время экзекуции, на берегу появились полицейские. Но, по словам очевидцев, их настолько впечатлила история, что они не стали вмешиваться и даже предложили не возвращать мошеннику одежду, отдав только нижнее белье.

В ГУ МВД России по Иркутской области роль своих сотрудников в расправе над мошенником не подтверждают: «Полиция проводит проверку в связи с размещением в Сети ролика, на кадрах которого мужчина причиняет телесные повреждения другому гражданину. Сотрудники устанавливают личности героев видеозаписи, место и время», сообщили в ведомстве.

О дальнейшей судьбе крымчанина не сообщается – в полицию он не обращался.

Иркутск, Лиана Макоба

Иркутск. Другие новости 22.05.18

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