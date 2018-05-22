В Крым прибывает делегация из Германии

В Крым прибывает делегация народных дипломатов из Германии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 представителей Гамбургской группы мира «Германско-российская дружба» намерены наладить сотрудничество в сфере экономики, культуры и образования. Кроме того, в рамках визита планируется обсудить возможности молодежных и педагогических обменов для реализации немецко-российских проектов.

В числе прочего иностранцы собираются посетить Ялту и международный детский центр «Артек». Их визит продлится до 27 мая.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 22.05.18

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