В Киеве рассказали о деятельном участии Америки в строительстве Крымского моста

В проекте строительства Крымского моста принимал участие целый ряд западных компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке партнеров российских строителей значатся и страны, поддерживающие режим антироссийских санкций.

«Начинают публиковать списки компаний, наберете в строке поиска Крымский мост, увидите, западных в том числе, которые принимали участие в строительстве моста. Там вы найдете и крупнейшую американскую компанию, как проектанта самой сложной части моста, создания фундамента, там вы найдете и немецкие компании, и нидерландские, и финские компании. То есть, да, может быть и правда, что у России не было достаточных технологий для строительства, но Запад им помог. Поставили необходимое оборудование, поставили необходимые материалы, технологии, помогли с проектированием, и это получилось», – заявил в эфире одного из украинских каналов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, добавив, что не знает «будет ли Украина вводить санкции против всех этих западных компаний».

При этом Суслов отметил некоторое лукавство украинских политиков в вопросе Крымского моста.

«Есть вопрос с правдивостью политических заявлений. Вместо того чтобы действовать своевременно c самого начала, махание кулаками после драки и после факта уже неэффективно и никуда не ведет. При этом характеризует крайне низкий уровень государственного управления», – считает бывший министр.

По его мнению, «этот мост более тесно привязывает Крым к России», однако Украине будет очень сложно влиять на крымчан даже не столько из-за факта появления транспортного перехода через Керченский пролив и вытекающих отсюда экономических перспектив для полуострова, сколько из-за общего отставания «Незалежной» от российского уровня жизни.

«Уровень зарплат и пенсий и в среднем по России, и в Крыму выше в 3-4 раза. Украине будет очень сложно влиять на население Крыма, пока она так отстает от российского уровня материального положения», – считает Суслов.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 22.05.18

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