Из центра Симферополя изгонят торговцев носками

С центральных улиц Симферополя обещают убрать торговцев носками. Ситуацию с нестационарными торговыми объектами (НТО) обсуждали сегодня на заседании Совмина Крыма в рамках подготовки к курортному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму сейчас официально работает более 10 тысяч НТО. Минпромполитики, которое курирует и торговлю, зафиксировало нарушения в размещении нестационарных объектов торговли во всех регионах республики.

О положении дел в крымской столице доложил глава администрация Симферополя Игорь Лукашев, подчеркнувший, что тяжелое наследие с НТО город получил от предыдущего руководства. Эту мысль поддержал и глава правительства Сергей Аксенов, назвавший безудержную выдачу разрешений на торговлю «дембельским аккордом» предыдущего мэра.

Сейчас в городе около 1 тыс 300 нестационарных торговых объектов, по нормативам должно быть около тысячи. По словам Лукашева, НТО задумывались как магазины для сельхозпроизводителей, расположенные на окраинах города, чтобы приблизить к жителям продукты и сбить цены. Теперь же «в центре города торгуют носками». С такой торговлей администрация будет беспощадно бороться, уже принято решение о демонтаже 81 объекта, число отправленных «под снос» будет расти.

Кроме того, пообещал глава администрации, будет разработан единый стиль, которому должны следовать владельцы НТО (а «не ящики, в лучшем случае – из ДВП»). Часть объектов будет привязана к остановкам общественного транспорта, другие заменят автоматы по продаже напитков и прочей мелочи.

«Жесткие должны быть методические рекомендации», – согласился Сергей Аксенов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.05.18

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