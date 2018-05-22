В Крыму снимают с маршрутов нерадивого перевозчика

Власти Крыма разрывают контракт с транспортной компанией, работающей в Симферопольском районе Крыма.

Как сообщал «Новый День», ранее крымчане пожаловались главе РК Сергею Аксенову на хамство перевозчика. Жители Первомайского заявили, что водители регулярно отказываются возить льготников и не соблюдают расписание. «Через два дня мы меняем перевозчика, после чего на этом маршруте будет работать новый. Осталось только оформить все документально», – сообщил сегодня на заседании Совмина Крыма министр транспорта республики Юрий Овсянников.

Чтобы впредь избежать подобных ситуаций, правительство Крыма рассмотрело вопрос о внесении изменений в положения конкурсов, дающих право на межмуниципальные перевозки. «Теперь если по результатам открытого конкурса в состав одного из лотов внесено несколько маршрутов, то действие свидетельства прекращается, если перевозчик не осуществляет перевозку хотя бы на одном маршруте. Принятие данного постановления позволит контролировать работу перевозчиков и выявлять нарушения, а также разрывать с ними договоры», – заключил министр транспорта Крыма.

Первомайское, Анастасия Зук

Первомайское. Другие новости 22.05.18

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