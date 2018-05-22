Юные крымчане обеспечивают родителей жильем

Крымчане чаще всего тратят средства материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таких заявлений о распоряжении средствами маткапитала – 80% от всех поданных.

«В 2017 году принято 11 тысяч 620 заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на сумму 4 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. То есть, если 2015 и 2016 годы в основном давали анализ деятельности по выдаче сертификатов, то уже в 2017 году, благодаря тому, что полноценно заработали банковская система и рынок недвижимости, люди стали обращаться за реализацией материнского капитала», – рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Крыму Людмила Кудрявцева.

По ее словам, на выплату по заявлениям на улучшение жилищных условий было направлено 3,5 миллиарда рублей. Также часто крымчане используют средства маткапитала на оплату образования. По данным Кудрявцевой таких заявлений было подано 2 тысячи 321, перечислили по ним 186 миллионов рублей.

Всего с 2015 года территориальными органами крымского отделения Пенсионного фонда принято свыше 100 тысяч заявлений о выдаче сертификатов маткапитала, выдано – 98 тысяч сертификатов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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