Злоключения крупнейшей здравницы Крыма – санаторию «Мисхор» – продолжаются: учреждению почему-то фатально не везет в проведении закупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале текущего года не нашлось желающих поставить и установить машину стиральной для прачечной, хотя услуга была оценена в 1 млн 180 тыс руб.

В марте было объявлено несколько конкурсов: на оказание услуг по размещению рекламы, вывозу ТБО, обеспечению пожарной безопасности – ни на один из них не было подано ни одной заявки.

В апреле на сайте госзакупок был вывешен очередной протокол: не поступило заявок на конкурс по оказанию услуг питания на существенную сумму – 99 млн 104 тыс рублей.

Надо заметить, что санаторий «Мисхор» имеет собственную столовую, состоящую из двух больших залов и все необходимое оборудование (его перечень приводится в конкурсной документации). Там, как и в поликлинике санатория, много лет работают крымчане, живущие в Ялте и окрестных поселках. Однако с прошлого года прежние сотрудники начали массово увольняться, жалуясь на несоответствие условий работы величине зарплаты. Договор аутсорсинга по оказанию услуг питания (так называется файл в условиях конкурса) должен был действовать с апреля до конца 2018 года.

Возможно, за четыре года санаторий «Мисхор» настолько испортил свою репутацию, что связываться с ним никто из поставщиков товаров и услуг не хочет.

Напомним, активные, но неоднозначные действия вокруг «Мисхора» начались еще в 2014 году, сразу после перехода Крыма под юрисдикцию России.

Федерация независимых профсоюзов Крыма (ФНПК), которую тогда возглавлял депутат Государственного Совета Владимир Клычников, заявила о желании получить часть здравниц, когда-то построенных на профсоюзные взносы советских трудящихся. ФНПК не претендовала на все крымские объекты «Укрпрофздравницы», а стала настойчиво добиваться владения четырьмя здравницами, попал в этот реестр и санаторий «Мисхор». Однако список не был принят Госсоветом.

Профсоюзы сократили список, но «Мисхор» в нем остался. Одновременно с этим санаторий «Мисхор» вошел в список 109 здравниц, которые Совмин Крыма распорядился передать в состав унитарного госпредприятия «Солнечная Таврика».

В августе 2014 года группа лиц силой отобрала у главврача санатория Владимира Мешкова (депутата Госсовета Крыма) печать предприятия. Кроме этого, они вскрыли продуктовый склад здравницы. Невежливые люди ссылались на первого вице-премьера правительства Крыма Михаила Шеремета, к ведению которого относилось крымское ополчение.

Потом власть Крыма принимала много решений о дальнейшей судьбе санатория. Сейчас он является акционерным обществом, полностью принадлежащим Крыму, но в ближайшее время будет продан частному владельцу, принято решение о его приватизации. Говорят, владеть им будет московский бизнесмен с громким именем.

За время борьбы за имущество Клычников перестал возглавлять профсоюзы, его бывший шеф по партии «Союз» (и как принято считать, первый заказчик захвата санатория) Лев Миримский умер. Скончался после тяжелого ДТП и Владимир Мешков. Михаил Шеремет стал депутатом Госдумы, ополчение частью распущено, оставшиеся ведут себя гораздо тише.

А история несостоявшихся закупок продолжается: в мае даже стройматериалы для санатория не удалось купить, поскольку единственная подавшая заявку фирма не была допущена к аукциону.

Симферополь, Ольга Картошина

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