Ущерб на миллиард: засуха в Крыму погубила урожай

В Крыму засуха уничтожила посевы зерновых более чем на один миллиард рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за отсутствия обильных дождей в основном страдают зерновые. Так, почти полностью выгорели посевы пшеницы и яровых на площади около 100 тысяч гектаров. «Пять регионов находились практически без капли дождя. Предварительный ущерб от отсутствия осадков уже свыше одного миллиарда рублей. Как только сделают выводы и заключение, смогу назвать еще более точный ущерб»,– рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В министерстве сельского хозяйства РК отмечают, что самой большой проблемой сельскохозяйственной промышленности является отсутствие полива как такового, из-за чего полуостров оказался в зоне рискованного земледелия и на сегодняшний день остро нуждается в новых разработках с учетом крымских реалий.

Как сообщал «Новый День», в некоторых регионах в связи с засухой зафиксирована угроза ЧС. Больше всего от отсутствия влаги пострадали поля в Красногвардейском, Советском, Первомайском, Красноперекопском, Раздольненском и Джанкойском районах.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.05.18

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