Веник, пар и психологическое воздействие: Крыму поддадут жару

Во второй декаде июня в Крыму будет жарко вдвойне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове пройдет первый Открытый чемпионат Республики Крым по банному мастерству «КУБОК ЗДРАВЫ». О своем участии в турнире уже заявили пар-мастера из Краснодара, Таганрога, Ростова –на- Дону и Ростовской области, Сочи, Москвы и Московской области. Крым будет представлять участник из Севастополя. Оценить на себе мастерство банщиков смогут все желающие крымчане и гости полуострова. Организаторы обещают свободный вход на мероприятие, которое будет проходить в Бахчисарайском районе в течение трех дней.

Кроме того, в рамках чемпионата запланированы первые в истории соревнования среди женщин. За победу поборются представительницы Москвы, Казани, Ижевска и Челябинска, крымчанок нет.

«К сожалению, крымчане вяло реагируют. Несмотря на то, что у Крыма богатая банная история со своими традициями и даже запатентованными методиками – на полуострове бани были разные – римские, русские, татарские, турецкие, – крымские пар-мастера почти не участвуют в российских и международных соревнованиях», – рассказал РИА «Новый День» организатор чемпионата Эдуард Дудин.

По его словам, решение провести на полуострове подобные состязания продиктовано желанием развивать в Крыму банную тематику, в том числе, и как направление туризма, повышать уровень мастеров банного дела и обмениваться наработками.

В программе чемпионата значатся различные мастер-классы, к примеру, «образное парение». Как объяснил организатор турнира, суть метода заключается в том, что пар-мастер перед началом работы ставит определенную задачу, скажем, снять напряжение, и затем, работая над различными зонами, он проговаривает свои действия, совмещая пар, веник и психологическое воздействие.

От участников уникальных навыков требовать не будут, хотя критериев для оценки их мастерства достаточно много: от внешнего вида, состояния парной перед сеансом и умения ярко презентовать свою программу до собственно работы с паром, соответствия действий с заявленными заранее целями и установлением контакта с клиентом и контролем его состояния.

«Если человек представляет программу детокс, то есть выведение из организма вредных веществ, токсинов, а это работа с лимфой, то он должен понимать, что лимфа гонится по лимфотокам в определенном направлении. Воздействуя веником и паром, он должен показать эту работу», – объяснил Дудин, подчеркивая, что оценивать будут именно действия участника, а не результат, так как для этого перед и после сеанса у «модели пришлось бы брать биопробы».

Судить турнир будут признанные мастера банного дела. Победители отправятся на Всероссийский чемпионат, который пройдет в Москве 30 июня.

Бахчисарайский район, Галия Шакирова

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