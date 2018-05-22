Перевозчики требуют поднять стоимость проезда в Симферополе

Автоперевозчики просят поднять стоимость проезда в крымской столице.

«Есть обращение ассоциации перевозчиков, что на муниципальных маршрутах стоимость проезда неадекватная, в частности, в Симферополе (составляет 13 рублей – прим. НД). Они просят поднять стоимость до 17 рублей, поэтому сейчас мы просчитываем все», – рассказал глава Крыма Сергей Аксенов и добавил, что в случае поднятия тарифов перевозчики должны предпринять ответные действия: обновить подвижной состав, соблюдать расписание, а также следить за чистотой в транспортных средствах. «Но, к сожалению, это тоже большой вопрос», – заключил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализом стоимости перевозок по Крыму занимается министр транспорта республики Юрий Овсянников.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.05.18

Бывший крымский чиновник получил два года колонии за гибель ребенка. / Ущерб на миллиард: засуха в Крыму погубила урожай. / Патрушев нас рассудит: Грач ответил Иоффе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»