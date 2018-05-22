В Крыму обеспокоились развитием курортологии

В Госсовете Крыма озаботились перспективами развития курортологии в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты уверены, что Крым станет всероссийской здравницей, а разработка актуальных методов использования природных лечебных факторов может положительно сказаться на здоровье отдыхающих. Однако в Госсовете считают, что для этого нужно сформировать определенную базу.

«Все, что было накоплено в советский период в Крыму, будем так говорить – приказало долго жить. Остались единичные врачи пенсионного возраста, которые понимают, что это такое, и продолжают свою деятельность», – сообщила депутат Лариса Георгиади на заседании комитета Госсовета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов.

Депутат предложила посвятить теме одно из заседаний комитета, пригласив на него не только курортологов, но и представителей Минздрава республики, у которых по предположению Георгиади, на данный момент нет видения по развитию курортологии, а также сотрудников Крымского федерального университета.

«У нас был целый санаторий в Ялте, который занимался курортологией – его территорию «раздербанили». В прошлом году там работала прокуратура. Нужно выяснить, что от него осталось. Собрать все, что есть», – сказала Георгиади.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.05.18

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