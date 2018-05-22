Главу Госкомцен Крыма понизили в должности

Ольга Игошина лишилась должности главы Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов назначил Игошину заместителем председателя Госкомцена РК, освободив ее от должности председателя ведомства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства. «Назначить Игошину Ольгу Васильевну на должность заместителя председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, освободив ее от должности председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым», – сообщается в документе.

Отметим, главой Госкомцена Крыма чиновница уже была дважды: в первый раз она возглавляла ведомство с июня 2014 по апрель 2016 года, во второй – с февраля по май текущего года.

Симферополь, Анастасия Зук

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