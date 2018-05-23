«Превращаемся в отряд балалаечников»: в школах Крыма пожаловались на трудности кадетских классов

Отсутствие единой концепции работы кадетских классов в Крыму ставит под угрозу их существование и приносит проблемы школам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парламенте республики предложили упорядочить работу классов и разработать единый формат обучения кадетов.

С 2014 года в Крыму открыли 30 кадетских классов, основная их часть находится в Симферополе. Как утверждают в Госсовете, сейчас в каждой школе обучают кадетов по своей методике. Самостоятельность привела к тому, что у многих школ нет ни финансирования на работу кадетских классов, ни квалифицированных специалистов.

«Наметилась печальная тенденция для остановки этого проекта в некоторых учебных заведениях. Потому что, во-первых, у нас нет материальной базы. Мы превращаемся в отряд балалаечников, который может красиво пройти на параде. Единой концепции кадетского образования в Крыму нет», – заявила на заседании комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политике и спорту представитель школы №7 Симферополя. При этом в школах считают, что социальный запрос на существование кадетских классов есть: в их работе заинтересованы не только родители детей, но и специалисты сферы образования из других регионов Крыма, которые периодически обращаются к коллегам с просьбой поделиться опытом.

В то же время в комитете заинтересовались принципом отбора в кадетские классы. По мнению парламентариев, основная общеобразовательная программа и так дает серьезную нагрузку, и дополнительные занятия могут выдержать далеко не все дети.

«Во время протокольных мероприятий я не раз обращал внимание: стоят ребята в строю, в почетному карауле, проходит 30 минут, и 2-4 человека падают в обморок. Считаю, что здесь серьезная недоработка с медицинской точки зрения», – сказал депутат Александр Шевцов, предложив в перспективе подумать и о создании «например, института благородных девиц».

Глава комитета Владимир Бобков уверен, что помимо разработки единого подхода к образованию крымских кадетов и определения квалификационных требований к педагогам, Симферополю следует принять отдельную муниципальную программу, так как в столице республики действует больше всего кадетских классов.



Симферополь, Леонид Маковецкий



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