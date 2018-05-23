Украина отказалась платить России долги по военным контрактам

Верховная рада Украины приняла закон о противодействии мерам по взысканию долга с украинских оборонных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задолженность, которую «Незалежная» сама себе прощает, достигает 3,8 миллиарда гривен. Множество договоров в сфере ВПК было подписано на пять лет вперёд, по ним украинские предприятия получили предоплату. Но в 2014 году экспорт товаров военного назначения в Россию был прекращен.

«Даже если средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, поставить её сегодня нельзя, потому что действует мораторий, – заявил инициатор законопроекта, депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский. – Но найти другого покупателя на специфические товары просто невозможно. Поэтому мы должны защитить наш оборонный комплекс законодательными изменениями».

По его словам, отказавшись платить долги, Украина тем самым защищает оборонные предприятия от вмешательства в их деятельность России и обеспечивает им стабильную работу.

Представители фракции «Батькивщина» сочли закон бесполезным: «Международное законодательство предусматривает, что, если есть война, то контрагент освобождается от выполнения обязательств, это форс-мажорные обстоятельства (с кем воюет Украина, не уточнялось, но официально «Незалежная» войну пока никому не объявляла – прим. НД). Решения российских судов пусть Путин складывает себе в тумбочку, у нас украинское и европейское законодательство. Нечего прикрывать шуры-муры «Укроборонпрома», которым уже четыре года управляет президент».

Между тем, выяснилось, что у «Укроборонпрома» и так большие проблемы, поэтому его вообще предложили разрушить «как Карфаген» (напомним, этот финикийский город был разрушен римскими легионами после более чем 100 летнего противоборства двух цивилизаций, поэтому предложение украинских депутатов выглядит двусмысленным – прим. НД).

Тем не менее, закон был принят в первом чтении: за него проголосовали 230 из 344 присутствующих депутатов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.05.18

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