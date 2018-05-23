То ни одного Крыма, то сразу два: на Украине «прихватили» часть Румынии и Болгарии

На Украине появилось два Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», баннер с изображением двух полуостровов появился по случаю Дня Европы на Соборной площади в Черновцах. «Грантоеды перестарались», – заметили украинцы, разместив фотографию баннера в соцсетях.

Некоторые заметили, что и второй Крым «уплывает» от Украины – уже добрался до Румынии и Болгарии.

Между тем, в Германии отказываются изымать из продажи карты с российским Крымом, что вызывает гораздо большее возмущение украинцев, чем прихватизация украинскими «картографами» части чужих территорий.

Генконсульство Украины в Мюнхене жалуется, что уже больше года не может добиться от издателя – компании Маир Дюмонт – реакции на украинский протест.

«Были и письма, и встречи с руководством издательства. То есть это не та ситуация, когда они что-то делают просто по ошибке без понимания ситуации. Они все понимают, но то, что Крым надо обозначать русским, – это их принципиальная позиция. Нам обещали поддержку в правительстве Баден-Вюртемберга, в мэрии Остфильдерна (побратим Полтавы), но их возможности тоже ограничены, ведь это частная компания», – сетуют в генконсульстве и предлагают украинцам бомбардировать издателя и магазины, распространяющие его продукцию, жалобами – авось, позиция и изменится.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.05.18

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