Жители Крыма на Троицу будут отдыхать три дня

В Крыму 28 мая объявили выходным днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» был принят Госсоветом РК в 2014 году. Он позволяет устанавливать выходные в Крыму на православные и мусульманские праздники.

Так, 28 мая объявили выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы. В связи с празднованием Ораза-Байрама отдыхать крымчане будут 15 июня, а 21 августа также объявлен выходной – на полуострове будут праздновать Курбан-байрам, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.05.18

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