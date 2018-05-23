Сюрприз к лету: в Форосе дайверы нашли бомбу

В окрестностях ялтинского поселка Форос на расстоянии 150 метров от популярного пляжа в море обнаружили авиабомбу времен Великой отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, на опасную находку весом 100 кг наткнулись накануне дайверы во время погружения, взрывоопасный предмет лежал на дне. С утра 23 мая на месте работают сотрудники ведомства, близлежащая береговая зона оцеплена.

«В настоящее время проходит операция по идентификации бомбы и ее обезвреживанию», – сообщили в МЧС.

Отметим, что месяц назад в районе села Чистополье Ленинского района саперы специального морского отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму обезвредили сразу 36 авиабомб времен ВОВ, найденных местными жителями.

Форос, Галия Шакирова

Форос. Другие новости 23.05.18

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