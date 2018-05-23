«Нет будущего»: украинцы считают, что их детям нечего делать в родной стране

Большинство жителей Украины считает, что у их детей нет перспектив в «Незалежной».

По данным соцопроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI), пессимистическая точка зрения преобладает среди всех возрастных категории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в возрасте от 18 до 35 лет 75% респондентов считают, что молодым украинцам следует искать лучшую долю за пределами Украины. 20% придерживаются противоположного мнения, 5% затруднились ответить на этот вопрос.

По 78% опрошенных в категориях от 36 до 50 лет и от 51-го и старше также не ждут ничего хорошего для своих детей и внуков. При этом 18% участников социсследования в первой категории и 14% во второй все же верят в светлое будущее. Остальные не смогли оценить перспективы.

Опрос проводился на Украине с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 граждан «Незалежной» в возрасте старше 18 лет, имеющих право голоса.

Как уже сообщал «Новый День», украинцы массово уезжают из страны, которая, к слову, заняла лишь 138 место из 156 во Всемирном рейтинге счастья (World Happiness Report 2018).

Согласно опросу Киевского международного института социологии более 50% молодых людей имеют намерение покинуть Украину навсегда.

По итогам 2017 года более 96 тысяч украинцев получили разрешение на временное проживание в России. Это в три раза больше, чем 5 лет назад. Около 30% граждан Украины, воспользовавшихся безвизовым режимом с ЕС, не вернулись обратно домой. На рекордное количество нелегалов из «Незалежной» жалуются Польша и Германия.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 23.05.18

Украина начала разрабатывать проект «Остров Крым». / В Крыму освободилось место главы мининформа. / Сюрприз к лету: в Форосе дайверы нашли бомбу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»