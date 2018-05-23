Смотрите, чтобы не смыло: на Крым обрушится шторм

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько часов и до конца суток 23 мая на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, шквалистый ветер будет достигать 22 метров в секунду.

Дождливо в Крыму будет до конца рабочей недели. «Завтра и послезавтра такая же неустойчивая погода: днем ливни и грозы. В субботу и воскресенье у нас без осадков, а вот с понедельника опять дожди», – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко.

Отметим, температура морской воды у крымских берегов от +18° до +20°.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.05.18

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