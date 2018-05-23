Митинговали не зря: Феодосии вернули четыре участка в зеленой зоне

Депутаты феодосийского горсовета оперативно отреагировали на негативную реакцию горожан на возможную застройку сквера и детской площадки возле школы №13.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», феодосийцы имеют богатый позитивный опыт массовых протестов. В 2006 году многолюдные пикеты горожан не дали провести в окрестностях города совместные учения Украины и НАТО. В 2010 имели результат протесты против строительства в акватории города зернового терминала.

В минувшую субботу на сход собралось около 200 жителей Феодосии, возмущенных начинающейся застройкой и варварской вырубкой деревьев в городском сквере. Там недавно вырос металлический забор, он обозначил границы чьего-то частного владения, при том, что на территории планируемой застройки находится детская площадка и зона отдыха горожан.

И через 2 дня – 22 мая – состоялась внеочередная сессия Феодосийского городского совета, в работе которой приняли участие 23 депутата. Как оказалось, участков, переданных когда-то под застройку в районе улицы Чкалова, четыре. Поэтому в повестку дня сессии были включены четыре вопроса по отмене решений горсовета 2004 года о выделении земельных участков в окрестностях 13-й школы.

Как пояснили депутат горсовета Елена Демура и начальник отдела Феодосийского горсовета Михаил Волынцев, нарушения в разрешениях об использовании этих земельных участков были допущены еще в украинское время. Во время их принятия действовал генеральный план города, где эта территория значится как зона зеленых насаждений.

Строительство на месте скверов тогда разрешили, но много лет владельцы на участках ничего не делали, поэтому местные жители, «которые использовали сквер для отдыха и прогулок с детьми, не знали об этих решениях и никуда не обращались за защитой своих законных интересов», – говорится на сайте горсовета.

Теперь депутаты спохватились и единогласно отменили решения своих предшественников.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.05.18

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