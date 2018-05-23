Бизнесмены осознанно гонят в Крым фуры с испорченными продуктами

Фирмы, занимающиеся доставкой продуктов питания в Крым, часто нарушают правила транспортировки. Из-за этого продукты приходят в негодность и подлежат уничтожению, в случае если подобные факты становятся известны сотрудникам Госкомитета ветеринарии республики.

По информации первого заместителя руководителя Госкомитета Анастастии Лисовской-Чудинович, в первом квартале 2018 года было выявлено более 440 нарушений при транспортировке продукции животноводства. Из оборота изъяли более 10 тонн продукции, признанной некачественной и опасной. Продукты были утилизированы методом сжигания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из частых нарушений – отключение холодильных установок водителями грузовиков, что приводит к быстрой порче продуктов, особенно в летом.

«С целью контроля за транспортировкой продукции животноводства нами организованы постоянные рейды с управлением ГИБДД по Республике Крым. Постоянно действуют наряды на подъезде к Симферополю и на Ангарском перевале. Нарушения выявляются довольно часто: в день как минимум пять правонарушений на одной точке. Что говорит о том, что, к сожалению, уровень культуры у наших предпринимателей остается еще невысоким, и с целью экономии они совершают такие нарушения», – рассказала Лисовская-Чудинович.

В ведомстве надеются, что количество нарушений в отрасли снизится, а производители и другие участники рынка станут более дисциплинированными, после ввода системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». С 1 июля весь оборот продукции животноводства – от этапа выращивания животного до реализации, будет сопровождаться не бумажной документацией, а электронной. Причем сертификации теперь будут подлежать и те продукты, за которыми ранее не осуществлялся ветеринарный контроль – растительное масло, макаронные изделия с начинкой и прочее.

«С 1 июля за нарушения в оформлении электронных ветдокументов будут введены отдельные статьи. С 1 июля, допустим, штрафы будут 3-5 тысяч, а с 1 октября, после того как пройдет адаптационный процесс, – 30-50 тысяч. Я думаю, это как-то подстегнет предпринимателей», – сказала Лисовская-Чудинович.

По ее словам, в 2017 году сумма штрафов за стихийную торговлю составила почти полмиллиона рублей. В комитете настаивают на том, что крымчане не должны поддерживать уличных торговцев, продающих продукты питания вне рынков, где есть лаборатории экспертизы, так как подобные покупки могут быть опасны для здоровья.

«Это произошло десять лет назад, но покоробило мне душу. Я спускаюсь через подземный переход, стоит бабушка с бутылкой молока. Молоко – розового цвета. Бабушка рассказывает гражданам о том, что у нее уникальная корова, которая ест клевер или что-то еще, и дает розовое молоко. Классический геморрагический мастит, микробный коктейль вместо молока, от которого взрослый человек помучается расстройством желудка, а у ребенка могут быть очень серьезные последствия. Вот это и есть стихийная торговля», – рассказала Лисовская-Чудинович.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.18

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