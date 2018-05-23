Крым и Сочи проиграли ценовую войну

Российское побережье Черного моря проиграло турецкому Средиземноморью – в первую очередь, по цене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Опора России» сравнила усреднённые тарифы в системах онлайн-бронирования крупных туроператоров. За основу брался август, так как на этот месяц приходится минимальное число SPO (спецпредложений со сниженными ценами).

Оказалось, что стоимость недельного тура, включая авиаперелет, трансфер, страховку и размещение на условиях полупансиона, в 3-звездных гостиницах Крыма составит 30 тысяч рублей на человека, в 4-звездных – 46 тысяч рублей.

В Большом Сочи цена соответственно 27 тысяч и 36 тысяч рублей. Эти тарифы сопоставимы или ниже, чем на побережьях Туниса, Кипра, Болгарии, Испании, однако выше, нежели на курортах самого массового летнего направления – Турции, отмечает «Турдом». Так, неделя в 3-звездном отеле в Анталье обойдется в среднем в 25 тысяч рублей на человека, в 4-звездном – 27 тысяч рублей.

В «Опоры России» считают, что нужен целый ряд серьезных шагов на государственном уровне – только так отечественные курорты смогут конкурировать с турецкими.

В первую очередь, необходимо разработать меры по поддержке отечественных курортов, способствующие их переходу на круглогодичный режим работы: сейчас они, как правило, получают прибыль лишь в короткий «высокий» сезон, что неизбежно ведет к росту тарифов на размещение.

Еще одна серьезная проблема – стоимость авиаперелетов. «Летать в Крым в несезон за 15 тысяч рублей – это недопустимо, не говоря уже о ценах в сезон», – заявляют в организации.

При этом отмечается, что сами российские отельеры часто и не пытаются бороться за клиента с зарубежными конкурентами, ссылаясь на то, что более половины россиян не имеет загранпаспортов, а силовикам и госслужащим выезд за границу запрещен: этим людям не из чего выбирать, поэтому они заплатят любую цену даже за ненавязчивый сервис.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.05.18

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