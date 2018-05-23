В Крыму предупреждают о возможности возвращения чумы свиней в домашние подворья

Риск того, что домашние свиньи в Крыму могут заразиться африканской чумой, остается чрезвычайно высоким. Об этом заявила первый заместитель руководителя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», высокий риск специалисты поясняют тем, что в Крыму заболевание проникло в дикую фауну, и его переносчиком стали клещи рода орнитодорус.

«Как говорят коллеги из Россельхознадзора, был эксперимент на острове Сицилия. Была вспышка африканской чумы свиней, боролись, и приняли решение уничтожить всех домашних и диких свиней. Через 5 или 6 лет они завезли домашних свиней, и они все равно заболели африканской чумой. Остался клещ, который видимо удачно зимовал, там теплый климат. Это способствовало сохранению вируса, что и привело к заражению этих животных», – рассказала Лисовская-Чудинович.

Она рекомендовала всем владельцам комплексов, где содержаться свиньи, соблюдать правила биобезопасности, напомнив: главная опасность африканской чумы заключается в том, что от этого заболевания нет вакцины.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.18

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