Крым совершил резкий скачок в рейтинге развития регионов России

Крым совершил резкий скачек в рейтинге социально-экономического развития регионов России: по итогам 2017 года поднялся н сразу на 17 позиций – с 57 места на 40. Улучшил свои показатели и Севастополь: в 2016 году город занимал 74 строчку, в 2017 – 66-ую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», составители рейтинга отмечают, что в Крыму индекс промышленного производства по сравнению с предыдущим годом практически не изменился, а в Севастополе и вовсе сократился на 11%, однако полуостров стал лидером России по динамике инвестиций в основной капитал. В Республике Крым этот показатель вырос в 2,3 раза, в Севастополе – на 65%, что объясняется продолжающейся реализацией федеральной целевой программы по развитию данных регионов, в том числе и строительством Крымского моста. При этом более 80% инвестиций в основной капитал приходятся на бюджетные источники финансирования, отмечает РИА «Рейтинг». В целом, объем вложений в основной капитал в Крыму составил 195,4 млрд рублей, в Севастополе – 30,4.

По росту доходов консолидированного бюджета в России лидирует Севастополь – 42% плюсом. При этом объем межбюджетных субсидий вырос на 148%. Крым занимает вторую строчку – доходы бюджета увеличились на 37,4%, межбюджетные субсидии – на 65,5%. Республика сократила госдолг на 18,6%, у Севастополя подобных долгов нет.

Крым показывает и лучший результат в стране по динамике реальных денежных доходов населения – плюс +13,1%, в остальных регионах с положительной динамикой рост реальных доходов населения не превысил 5%.

При этом в абсолютных числах крымский показатель ниже среднероссийских – 28 тысяч 586 рублей на человека в 2017 году. В Севастополе эта цифра гораздо выше – 35,8 тысяч, но учитывая, что уровень доходов за год сократился на 3 процента, город занял в соответвующем разделе рейтинга только 59 место.

В целом по итогам 2017 года Крым произвел товаров и услуг и на 319,57 миллиарда рублей, Севастополь – на 67,19 млрд. Объем доходов консолидированного бюджета по итогам 2017 года в Крыму составил 160,4 млрд, в Севастополе – почти 31 млрд. Численность занятых в экономике Крыма – более 857 тысяч человек, в Севастополе – почти 193 тысячи.

Симферополь, Лиана Макоба

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