Крымчанка баловала пользователей соцсети порнографией

Жительница Симферополя задержана за распространение порнографии в социальной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 35-летняя крымчанка специально создала страничку в социальной сети, на которой выкладывала в открытый доступ «веселые» видеоматериалы. Эксперты пришли к выводу, что видеоролики для взрослых являются порнографией.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Крымчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.05.18

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