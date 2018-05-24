Шторм и шквал: в Крыму портится погода

В Крыму продлено экстренное предупреждение, объявленное накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение четверга, 24 мая, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Возможна остановка Керченской паромной переправы.

В настоящее время паромы курсируют в штатном режиме.

В Керчи солнечно, отмечено небольшое усиление ветра и волнение моря. В Симферопольском районе в районе Красных пещер облачно с прояснениями, дождя пока нет. В Перевальном пока солнечно. В Феодосии больше часа слышны раскаты грома, в некоторых селах на подступах к городу начался ливень.

«В Симферополе облачно, ветер, дождя пока нет, – рассказали жители крымской столицы. – Но сегодня последний звонок – значит, должна быть гроза. Примета «железная».

Как уже сообщал «Новый День», крымские синоптики пообещали дожди и в пятницу, 25 мая. На выходных будет солнечно и жарко до 28°С, но ветрено: прогнозируются порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

Симферополь, Галия Шакирова

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