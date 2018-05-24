На Украине заблокировали холдинг «Россия сегодня»

Украина включила в санкционный список агентства МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все активы агентств в «Незалежной» заблокированы, действие контрактов остановлено. Кроме того, украинские провайдеры должны закрыть доступ к ресурсам, включая их субдомены: «россиясегодня.рф», «sputniknews.com», «ria.ru», «rsport.ria.ru», «1prime.ru», «realty.ria.ru», «riarating.ru», «inosmi.ru», «ria.ru/sn».

Ограничения введены на 3 года. Отметим, на сегодняшний в санкционный список Украины включено 756 организаций, в том числе практически все ведущие телерадиокомпании России.

Киев, Артем Рокотов

Киев. Другие новости 24.05.18

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