В Крыму КАМАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе

Под Феодосией под колеса КАМАЗа попал 11-летний школьник. Инцидент произошел сегодня около 9:30 утра в поселке Приморский.

«Водитель грузовика сбил мальчика на регулируемом пешеходном переходе. У ребенка сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и рана правого бедра. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя автомобиля КАМАЗ, который нарушил правила дорожного движения», – рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь МВД Крыма Ольга Кондрашова. Пострадавший был госпитализирован в феодосийскую больницу. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, опрашиваются очевидцы происшествия и водитель грузовика.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 24.05.18

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