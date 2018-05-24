Эксперты: Претензии Романовых на Ливадийский дворец не обоснованы

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова потребовала освободить главные залы Ливадийского дворца от экспозиции, посвященной Ялтинской конференции 1945 года. В интервью крымским СМИ она выразила уверенность, что основную часть музея должны занимать предметы из истории царской семьи. А все что касается темы Ялтинской конференции, включая фотографии, документы и восковые фигуры лидеров антигитлеровской коалиции, должно быть перенесено в отдельную комнату.

Свою позицию дама обосновала тем, что дворец некогда принадлежал Романовым, а значит именно им и должны быть посвящены основные выставки.

Крымский историк Андрей Ишин в комментарии для РИА «Новый День» предположил, что общественность может высказаться против реализации подобного замысла, так как сочтет его не совсем правильным с точки зрения уважения ко всем периодам истории.

«Именно в Ялте, в Ливадийском дворце, была установлена, как мне представляется, максимально справедливая на тот момент система международной безопасности, заложена основа Организации Объединенных Наций. И эта система безопасности, которая сохраняла мир от глобальной войны, просуществовала очень долго – вплоть до краха советского государства. Сегодня, когда произошел крен в сторону однополярного мира, мы видим резкое возрастание количества конфликтов, попытки США и их союзников навязать свою доктрину, поддерживать какие-то откровенно фашистские движения, что наблюдается на Украине, в Прибалтике. Именно Ялтинская система гарантировала мир от подобных явлений. И сужать сейчас наше историческое пространство, перемещая его в одну комнатку, – я думаю, что будет большой ошибкой», – уверен Андрей Ишин.

Доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ имени Вернадского Андрей Никифоров считает, что родственники Романовых должны с пониманием отнестись к тому, что экспозиция Ялтинской конференции 1945 года занимает значительные площади Ливадийского дворца.

«Я бы ни в коем случае не сталкивал лбами эпохи нашей общей истории. И то, что память о Ялтинской конференции должна тоже найти свое место в этой нашей общей истории – это для меня совершенно однозначно. Здесь нужен моральный компромисс», – считает Андрей Никифоров.

При этом он допустил один из вариантов, при котором представители семьи Романовых смогут наводить свои порядки во дворце, подчеркнув, что он маловероятен: «Другое дело, если когда-нибудь возникнет вопрос о реституциях, и это имущество найдет своих владельцев, то есть будет возвращено в ту семью, которой оно когда-то принадлежало. Тогда этот вопрос можно ставить совсем иначе. Но думаю, что если такая тема и возникнет, к чему пока никаких предпосылок нет, то там речь пойдет не только об имуществе императорского дома. Это может вызвать очень большие подвижки в имущественном состоянии в стране», – уверен эксперт.

Ялта, Леонид Маковецкий

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