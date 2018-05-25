В Симферополе взялись за футбольные поля

В Симферополе обещают отремонтировать пять дворовых футбольных полей: одно – в поселке компактного проживания крымских татар

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по обновлению тех трех, что находятся в районе Московского кольца, и в поселке аэропорта обойдутся более, чем в 6 млн руб на каждой, в микрорайоне Маршала Жукова – в 4 с небольшим миллиона.

Предусмотрены работы по ямочному ремонту существующего асфальтового основания, устройство асфальтобетонного основания и наливного спортивного покрытия, установка по периметру бордюрного камня и ограждения из решетчатых панелей, а так же мячеуловителей по коротким сторонам мини-футбольной площадки и мачт освещения со светильниками на солнечных батареях.

Результаты двух конкурсов уже объявлены, ремонт площадок проведет маленькая стройконтора из Воронежа. Реконструкция должна быть завершена в декабре текущего года. На выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за каждым объектом мэрия выделили примерно по 200 тыс руб.

Одна из площадок, намеченных горадминистрацией к реконструкции, находится во дворе дома №33 по улице Гагарина. Она известна местным жителям как «жэковский стадион» – чтобы отличать его от стадиона школы №39, который находится буквально в ста метрах. Школьный стадион порос травой, руины стрелкового тира превратились в место отдыха неспортивной молодежи. Возможно, миллионы рублей стоило бы вложить в ту площадку, где проходят уроки физкультуры.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.05.18

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